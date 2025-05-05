Напитки Almaty будут продавать в Малайзии
Напиток выпустила малайзийская авиакомпания, которая продвигает Алматы как туристическое направление.
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В Малайзии скоро начнут продавать напитки с изображениями и надписью "Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Лимитированную коллекцию выпустила одна из крупнейших малайзийских авиакомпаний совместно с местным брендом газированных напитков. Всего представлено девять вкусов. Каждая бутылка оформлена в стилистике одного из направлений авиаперевозчика. Помимо Алматы – Фукуок, Мельбурн, Найроби и другие. Продукция будет доступна в торговых точках по всей стране до конца этого года.
В посольстве РК в Малайзии пояснили, что между малайзийской авиакомпанией и компанией Kazakh Tourism подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого перевозчик продвигает Алматы как туристическое направление в странах Юго-Восточной Азии.
"Основная цель запуска лимитированной коллекции – привлекать туристов из региона в эти города. Направление Алматы сегодня пользуется большой популярностью среди малайзийцев и жителей стран АСЕАН. Мы стремимся расширить осведомлённость о мегаполисе Казахстана и вдохновить людей посетить этот уникальный город", – сказал генеральный директор малайзийской авиакомпании Фарех Мазпутра.
Ранее в министерстве туризма и спорта РК назвали пять лучших мест в Казахстане для летнего путешествия.
По версии Visual Capitalist Казахстан занял второе место среди самых доступных туристических направлений мира в 2025 году.
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