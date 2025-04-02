В Костанае суд вынес приговор по делу о нападении на фельдшера скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz.

Подсудимые – две сестры. По данным областного суда, в декабре 2024 года они вызвали скорую помощь для их матери, которая жаловалась на боли в сердце и одышку. Прибывшие на вызов медработники оказали необходимую помощь, однако констатировали смерть женщины.

"Подсудимые, выражая недовольство качеством оказанной медицинской помощи и на фоне констатации смерти матери, оскорбляли медицинского работника нецензурной бранью, а затем нанесли ей телесные повреждения. В результате подсудимые причинили потерпевшей лёгкий вред здоровью", – сообщили в суде.

Прокурор просил суд назначить подсудимым наказание в виде ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Потерпевшая просила назначить наказание по всей строгости закона и удовлетворить гражданский иск в полном объёме.

Суд назначил сёстрам наказание в виде одного года ограничения свободы каждой с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и привлечением к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно при отсутствии постоянного места работы.

Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично – с подсудимых обязали взыскать 2,3 миллиона тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что данный инцидент прокомментировала министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. Она сообщила, что Минздрав инициировал введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медработников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга.