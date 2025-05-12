Напавшего на ребёнка в лифте подростка освободили от уголовной ответственности в Астане
Подростка направят на принудительное лечение.
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В специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны поступило уголовное дело в отношении 14-летнего подростка К., обвиняемого в хулиганстве с применением ножа в общественном месте, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 11 февраля 2025 года в лифте жилого комплекса: подросток, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере и имеющий инвалидность II группы, нанёс ножевое ранение в лицо ребёнку.
Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, на момент происшествия К. не осознавал характер своих действий из-за хронического психического заболевания и представляет опасность для себя и окружающих. Он признан невменяемым и, в соответствии с законом, освобождён от уголовной ответственности.
Суд постановил направить К. на стационарное принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение с интенсивным наблюдением, расположенное в селе Актас Талгарского района. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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