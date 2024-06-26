Напала на полицейских: суд вынес приговор жительнице Усть-Каменогорска
Сегодня, 17:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
118Фото: baigenews.kz
Жительница Усть-Каменогорска напала на полицейских, которые пытались забрать ее мужа в участок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Как сообщили в пресс-службе суда №2 Усть-Каменогорска, пьяная жительница города напала на полицейских, которые пытались забрать ее мужа в участок для разбирательств по поступившему заявлению.
“Одного из стражей порядка женщина несколько раз ударила в область лица и головы и ног, а другому нанесла удар кулаком в область подбородка. Кроме того, в момент нападения женщина была пьяна и нецензурно выражалась в адрес сотрудников при исполнении”, - говорится в сообщении.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.
Самое читаемое
- Забор перед лесом возмутил жителей курорта в Акмолинской области
- 500 тысяч тенге и свободный график: почему молодёжь не идёт работать в села и на заводы в РК
- Женщина убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы: соседи рассказали подробности ее жизни
- Женщина пыталась загрызть девушку из-за места на остановке
- 44 миллиарда тенге выделили на ремонт дорог в СКО