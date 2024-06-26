Напала на полицейских: суд вынес приговор жительнице Усть-Каменогорска

Жительница Усть-Каменогорска напала на полицейских, которые пытались забрать ее мужа в участок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Как сообщили в пресс-службе суда №2 Усть-Каменогорска, пьяная жительница города напала на полицейских, которые пытались забрать ее мужа в участок для разбирательств по поступившему заявлению.

“Одного из стражей порядка женщина несколько раз ударила в область лица и головы и ног, а другому нанесла удар кулаком в область подбородка. Кроме того, в момент нападения женщина была пьяна и нецензурно выражалась в адрес сотрудников при исполнении”, - говорится в сообщении.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.