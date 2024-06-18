Напал с ножом на сожительницу в Атырау: задержан подозреваемый
Сегодня, 10:20
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Сегодня, 10:20Сегодня, 10:20
68Фото: baigenews.kz
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство женщины в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Атырауской области.
“В результате комплексных мер, оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента полиции Атырауской области 9 июня по факту покушения на убийство женщины 1991 г.р. в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау в городе Актау был выявлен и задержан подозреваемый 1995 г.р”, - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.
Раннее сообщалось, мужчина напал с ножом на свою девушку в Атырау.