Стали известны подробности трагедии в Астане, в ходе которой 21-летний парень напал с ножом на своих родственников, передаёт BaigeNews.kz.



В результате нападения один человек погиб, четверо находятся в больнице. По данным полиции, предварительно причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в адрес подозреваемого.

Как сообщает телеканал "Астана", ЧП произошло в одном из многоэтажных домов столицы. Дверь квартиры, где произошла трагедия, опечатана. По словам соседей, семья переехала в съёмную двухкомнатную квартиру 2-3 месяца назад.

По предварительной версии, конфликт возник из-за онлайн-игры. Парень всю ночь не давал спать своей семье и разговаривал по телефону. Затем родственники отобрали у него смартфон. После чего подозреваемый нанёс своему брату 1997 года рождения 21 ножевое ранение. Он скончался на месте. Удалось выжить трём родственницам 60, 50 и 18 лет. Они получили резанные раны лица, шеи и груди и госпитализированы в первую городскую больницу.

"Пациентки в шоке, потеряли много крови. Они прооперированы. Когда были доставлены в больницу на машине скорой помощи, их состояние было критическим. Сейчас состояние уже стабильное, мы перевели их в палату", – врач-хирург отделения общей хирургии многопрофильной городской больницы №1 Татьяна Колпакчи.

По словам медиков, примерно через неделю пострадавших могут выписать на амбулаторное лечение.

Подозреваемый арестован. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится расследование.