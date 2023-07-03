Напал на женщину с коляской в лифте: приговор задержанному пояснили в суде Шымкента

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Мужчине, напавшему на беременную женщину с коляской в лифте, вынесли приговор. Дело в закрытом порядке рассматривалось в межрайонном суде по уголовным делам. Пострадавшая уверяла, что злоумышленник хотел изнасиловать её. Однако, во время следствия выяснилось, что его целью был грабёж. Приговором суда задержанного осудили на три года условно и обязали взыскать моральный ущерб. Сумму компенсация судья раскрывать не стал, заявив, что пострадавшая сторона и подсудимый решили вопрос между собой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"На последнем судебном заседании потерпевшая сообщила, что получила моральную компенсацию, но не готова простить его. При этом суд учел её мнение касательно меры наказания. Она попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - сообщил судья межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Сырым Жаксылыков.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек микрорайона Нурсат в мае прошлого года. Злоумышлленником оказался 22-летний безработный парень, который недавно демобилизовался. Он хотел отобрать телефон у пострадавшей, продать его и уехать на заработки в другой город. После провалившегося плана злоумышленник пытался уехать из Шымкента на поезде. В итоге его задержали и водворили в изолятор временного содержания. В СИЗО он находился около трёх месяцев.