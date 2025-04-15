В ночь на вторник несколько французских тюрем подверглись нападениям: неизвестные подожгли стоящие на тюремной парковке автомобили, а одно из исправительных учреждений обстреляли из автоматического оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Факт нападений подтвердил в соцсетях министр юстиции Франции Жеральд Дарманен, связав его с последними масштабными усилиями властей по борьбе с наркотрафиком.

"В нескольких тюрьмах были предприняты попытки запугать персонал, — сообщил министр, — от сжигания автомобилей до стрельбы из автоматического оружия. Я выезжаю на место происшествия в Тулон, чтобы поддержать сотрудников этих учреждений. Перед Французской Республикой остро стоит проблема незаконного оборота наркотиков, и мы принимаем меры, которые потрясут преступные сети до самого основания".

Как уточняет газета Le Parisien, в общей сложности нападениям подверглись семь пенитенциарных учреждений: пять на юге страны (в Тулоне, Экс-ан-Провансе, Марселе, Валансе и Ниме) и два под Парижем (в Виллепинте и Нантере).

В Тулоне, по информации Le Figaro, по тюремным воротам была выпущена автоматная очередь из проезжающего мимо автомобиля, а под Марселем нападению подвергся принадлежащий министерству юстиции жилой комплекс, на парковке которого облили краской и сожгли несколько машин.

Как и в нескольких других городах, нападавшие оставили после себя надписи DDPF — эта аббревиатура расшифровывается "за права французских заключенных".

Власти страны квалифицировали нападения как террористические, поэтому их расследование поручено французской Национальной антитеррористической прокуратуре.

Министр внутренних дел Франции Бруно Реталло попросил представителей местных властей "немедленно усилить защиту тюремного персонала и учреждений".

"Ответ государства должен быть жестким, — заявил он. — Те, кто нападает на тюрьмы и тюремных служащих, должны быть брошены в эти самые тюрьмы, где окажутся под присмотром этих самых служащих".