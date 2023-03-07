Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел

Фото: Global Look Press

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что по факту нападений на казахстанских журналистов завели более 30 уголовных дел, задержаны 22 человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Семеро сейчас находятся под стражей, в отношении остальных с учетом личности, возраста избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. В настоящее время идет досудебное расследование. Доступную информацию наши официальные лица вам предоставляют. Кроме того, по всем этим фактам имеются процессуальные лица - потерпевшие, которые активно участвуют в этих следственных действиях, с ними проведены очные ставки", - сообщил министр.

Он добавил, что всю доступную информацию официальные лица МВД нашей страны предоставляют СМИ.

"Ваши же коллеги заинтересованы в этом процессе, они имеют имеют процессуальный статус, могут задавать вопросы, активно участвовать, ходатайствовать о проведении определенных следственных действий. Поэтому идет только начало следственных действий, когда появятся другие факты и обстоятельства, мы обязательно информируем в рамках существующего процессуального законодательства", - заключил он.

Напомним, в начале марта стало известно, что задержан подозреваемый Аркадий Клебанов-Маневич в организации нападений на журналистов. Во время допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.

28 февраля был задержан в Алматы координатор провокационных атак на журналистов, который на расстоянии управлял нападениями. Им оказался квалифицированный хакер Токарев.

По информации МВД, преступная группа совершила более 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г.Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей средств массовой информации. Для запугивания журналистов применялись извращённые методы: порча имущества - разбитие стекол офисов редакций "Elmedia", запенивание дверей по местам проживания, нанесение надписей красками перед редакцией, поджог автомобиля Егеубаевой и оператора Борейко - Егорова; угрозы физической расправы - заказ похоронных венков, надгробных памятников, в том числе и на членов семей; кибербуллинг - Ddos-атаки и взлом сайта, звонки, рассылка массовых сообщений, размещение объявлений на сайтах оказания интимных услуг и так далее.