Нападения на журналистов прокомментировали в МВД

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По фактам нападения на казахстанских журналистов проводятся расследования. В МВД утверждают, что инцидент не носит заказной характер, передаёт Baigenews.kz.

"По всем фактам нападения на журналистов лица, осуществившие деяения, установлены, задержаны. Сейчас проводятся расследования. Мотивы совершения этих преступлений, и кто за этим может стоять,будут обсуждено в ходе расследования. Поэтому на сегодняшний день говорить о заказах пока что рано", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Напомним, на этой неделе журналист Вадим Борейко сообщил, что неизвестные взорвали два автомобиля его оператора. Накануне журналист Данияр Молдабеков написал в соцсетях, что на него напал и ударил мужчина в медицинской маске.