Нападения на врачей: почему медики оказались незащищены

В Казахстане участились случаи нападения на врачей. Очередной буйный пациент напал на врача в Туркестанской области. В одной из частных клиник 27-летний мужчина, который сидел в очереди на УЗИ, видимо устал ждать и решил устроить скандал. Но после того, как его не пропустили на прием первым, пациент со словесной перепалки перешел к физической расправе, передаёт BaigeNews.kz.

С собой у мужчины, непонятно откуда, оказался нож и вонзил его в медработника. Коллеги экстренно доставили врача-рентгенолога в Сайрамскую центральную районную больницу, где ему буквально спасли жизнь.

"Поскольку травма была ножевая, проникающая мы его сразу прооперировали. После операции состояние больного стабилизировалось, но он пока находится в хирургическом отделении. Ему повезло что его коллеги врачи действовали мгновенно и сразу же доставили его в больницу. А уже тут мы, не дожидаясь обследования, сразу же перевели его в операционную, так как это грозный диагноз и надо было срочно оперировать. Сейчас здоровью нашего коллеги ничего не угрожает", — рассказал журналистам заведующий отделением хирургии Сайрамской центральной районной больницы Абдулхамид Абдишкуров.

Врачи говорят, такие нападения не редкость, но чаще всего они заканчиваются синяками и ушибами, реже — сотрясением мозга или серьёзными травмами.

"К сожалению, такие факты имею место быть. Не скажу что много, но встречается недовольство, недопонимание со стороны родственников. Почему-то многие из них считают, что врачи виноваты в том, что пациент заболел. А еще многие хотят качественную, срочную, неотложную помощь. Поэтому иногда приходится объяснять, успокаивать. В последующем они понимают конечно. При этом если пациенты приезжают в сопровождении медиков или в семье есть медики, они понимают нашу работу, и не устраивают конфликты. А если это не медицинские работники, то не всегда", — говорит врач.

Мужчину, который нанёс ножевое ранение врачу, задержали. Полицейские завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Буйного пациента может ждать наказание до восьми лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда пациенты нападают на врачей. В сентябре буйный житель Шымкента напал на медиков в центре гипербарической оксигенации. Туда он поступил с диагнозом "отравление неустановленной жидкостью", а когда его хотели поместить в реанимацию, начал сопротивляться. При этом врачи говорят, такая реакция бывает у пациентов, которые выпили что-то ядовитое или перебрали с алкоголем, а также у тех кто употребляет наркотические вещества.

"Мы думаем что у него была токсическая энцефалопатия. Она вызывает раздражительность. Мы умеем работать с такими пациентами, у нас есть протокол, по которому мы действуем. К сожалению такие случаи бывают на нашей практике", — рассказал заведующий отделением центра гипербарической оксигенации города Шымкента Сакен Реметов.

Мужчину также задержали. А незадолго до этих событий, похожий инцидент произошел в Талгаре, в Алматинской области. Там, родственники пациента, который скончался в больнице, ворвались в отделение реанимации и напали на врача , медбрата и врача анестезиолога-реаниматолога. Оба получили сильные травмы. Нападавших задержали.

По словам общественников, врачи в Казахстане не защищены законом. Даже несмотря на то, что за нападение на медицинских работников светит уголовное наказание, медиков продолжают бить, оскорблять и унижать.

Общественница, Гульнар Умарова, считает что врачам нужно придать особый статус на законодательном уровне.

"Когда происходят какие-то жалобы, то врачи сами нанимают адвокатов, и сами решают свои проблемы. У нас на законодательном уровне нет защищенности врача. У нас не работают профсоюзы врачей, которые должны их защищать. Есть статус педагога, они могут свои права, претензии предъявлять, а в случае врачей, они зачастую не имею голоса. Кроме того, у медицинских работников низкая заработная плата, очень мало социальных льгот и по сути они перебиваются. Они получают низкую зарплату, и, из одной клиники, например если они работают в государственной, то после обеда бегут в частную. Часто на врачей жалуются, например, что произошло неудачное ЭКО, они не выходят из судов, их постоянно обвиняют. Нужно поднимать культуру населения, они должны понимать, кто такой врач. Нужно воспитывать со школы, чтобы, стоя в очереди, они понимали, что у них есть как права, так и обязанности. Нужно обучать детей и взрослых, как вести себя в медицинском учреждении. Кроме того, у врачей ограниченное время приёма, они обычно что-то пишут большую часть времени. Нужно это менять, чтобы врач не только лекарствами но и словом мог лечить человека. Нужна комплексная работа", — говорит общественница Гульнар Умарова.

О том, что работа должна быть комплексной, говорит и эксперт в области здравоохранения Али Нургожаев. По словам специалиста, если говорить об активной безопасности, то врачей нужно обучать как сглаживать острые углы, как избегать конфликтных ситуаций. Ведь агрессивные пациенты, в любом случае, были, есть и будут.

"Если говорить о пассивной безопасности, то нужно усилить серьезную охрану, и чтобы она была во всех медицинских организациях. И конечно, должна быть неотвратимость наказания. Если пациенты будут знать, что наказание неизбежно наступит, и они не смогут примириться с медицинскими работниками, то они подумают делать это или нет. Кроме того если будут отягчающие обстоятельства, то есть если пациент будет находиться под веществами, это тоже будет играть свою роль", — говорит Али Нургожаев.

Поликлиники, говорит эксперт в области здравоохранения, особенно больницы, где принимают экстренных больных, это место повышенного риска, где пациенты и врачи подвергаются опасности. Поэтому они должны быть защищены на всех этапах своей работы.