Нападение в лифте, "чёрные" телефоны и новые варианты НДС – Обзор BaigeNews
Смотрите дайджест главных новостей недели.
Сегодня, 19:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:10Сегодня, 19:10
130Фото: BaigeNews.kz
После шокирующего нападения на ребенка в одном из ЖК Астаны завели уголовное дело. Какие проблемы вскрыл резонансный случай? Кого могут объявить иноагентами в Казахстане? Депутаты Парламента обсудили возможность разработки таких законодательных норм. Президент посетил фестиваль "Город рабочих профессий". На ней представлены 40 интерактивных выставочных зон, где можно ознакомиться с более чем 200 специальностями. О чем Глава государства поговорил с молодежью? Подробности этих и других новостей недели смотрите в обзоре BaigeNews.kz.
Самое читаемое