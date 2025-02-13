После шокирующего нападения на ребенка в одном из ЖК Астаны завели уголовное дело. Какие проблемы вскрыл резонансный случай? Кого могут объявить иноагентами в Казахстане? Депутаты Парламента обсудили возможность разработки таких законодательных норм. Президент посетил фестиваль "Город рабочих профессий". На ней представлены 40 интерактивных выставочных зон, где можно ознакомиться с более чем 200 специальностями. О чем Глава государства поговорил с молодежью? Подробности этих и других новостей недели смотрите в обзоре BaigeNews.kz.