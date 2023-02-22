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Лента новостей

фото Данияра Мусирова Сегодня, 13:05
284
Сегодня, 13:05
284
Фото: фото Данияра Мусирова

Нападение совершено на журналиста Данияра Молдабекова

Журналист Данияр Молдабеков сообщил, что на него напал неизвестный в маске в подъезде его же дома, передаёт BaigeNews.kz.

"20 минут назад тип в медицинской маске ударил меня по лицу и сказал: "Не в...йся". Это случилось в подъезде", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, инцидент произошёл утром.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что сообщение об этом факте на пульт "102" поступило сегодня, 22.02.2023 года, в 10:37. Факт зарегистрирован Управлением полиции Алмалинского района. Объективные обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении ДП. 

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал инцидент с журналистом Данияром Молдабековым на своей странице в Facebook.

"Я прочитал пост нашего коллеги, журналиста Данияра Молдабекова о том, как он подвергся насилию неизвестными лицами. Мы верим, что соответствующие правоохранительные органы будут действовать оперативно и найдутся виновники инцидента. Со своей стороны держим ситуацию под контролем", - пишет Кыдырали.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 13:05
284
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