Нападение совершено на журналиста Данияра Молдабекова

Фото: фото Данияра Мусирова

Журналист Данияр Молдабеков сообщил, что на него напал неизвестный в маске в подъезде его же дома, передаёт BaigeNews.kz.

"20 минут назад тип в медицинской маске ударил меня по лицу и сказал: "Не в...йся". Это случилось в подъезде", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, инцидент произошёл утром.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что сообщение об этом факте на пульт "102" поступило сегодня, 22.02.2023 года, в 10:37. Факт зарегистрирован Управлением полиции Алмалинского района. Объективные обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении ДП.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал инцидент с журналистом Данияром Молдабековым на своей странице в Facebook.