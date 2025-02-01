Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" сделал заявление по поводу нападения на журналиста Ulysmedia.kz Айшу Кутубаеву, передаёт BaigeNews.kz.



Фонд выразил "серьёзную обеспокоенность в связи с нападением". Сообщается, что инцидент произошёл 30 января в здании межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

"Журналистка освещала судебное разбирательство по делу бывшего главы управления культуры Болата Мажагулова, обвиняемого в хищении более миллиарда тенге. Во время перерыва она снимала участников процесса в коридоре суда, полностью соблюдая требования закона "О масс-медиа" и других законодательных актов РК. Однако женщина, представившаяся супругой подсудимого, применила физическую силу – выкрутила руку и вырвала телефон, препятствуя законной профессиональной деятельности журналистки. Нападение произошло прямо в здании суда – месте, где права журналистов должны быть под особой защитой", – сообщает фонд "Адил соз".

Журналистка вызвала полицию и подала заявление о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности (статья 158 УК РК). По данной статье предусматривается наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.