Нападение на журналиста в суде Астаны: фонд "Адил соз" сделал заявление
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Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" сделал заявление по поводу нападения на журналиста Ulysmedia.kz Айшу Кутубаеву, передаёт BaigeNews.kz.
Фонд выразил "серьёзную обеспокоенность в связи с нападением". Сообщается, что инцидент произошёл 30 января в здании межрайонного суда по уголовным делам Астаны.
"Журналистка освещала судебное разбирательство по делу бывшего главы управления культуры Болата Мажагулова, обвиняемого в хищении более миллиарда тенге. Во время перерыва она снимала участников процесса в коридоре суда, полностью соблюдая требования закона "О масс-медиа" и других законодательных актов РК. Однако женщина, представившаяся супругой подсудимого, применила физическую силу – выкрутила руку и вырвала телефон, препятствуя законной профессиональной деятельности журналистки. Нападение произошло прямо в здании суда – месте, где права журналистов должны быть под особой защитой", – сообщает фонд "Адил соз".
Журналистка вызвала полицию и подала заявление о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности (статья 158 УК РК). По данной статье предусматривается наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.
"Фонд продолжит отслеживать ситуацию и готов оказать юридическую поддержку пострадавшей журналистке. (...) "Адил соз" призывает провести объективное расследование этого нападения и принять системные меры для защиты журналистов во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей. Учитывая, что за 15 лет существования в Уголовном кодексе РК статьи 158 – Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, только два дела дошли до суда, "Адил соз" настоятельно рекомендует ввести дополнительную ответственность в КОАП РК. Это позволит быстро и эффективно реагировать на инциденты и привлекать виновных к ответственности с учётом тяжести совершённого ими правонарушения", – отметили в фонде.
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