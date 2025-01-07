Нападение на супружескую пару в Алматы: в полиции рассказали подробности
Неизвестный пришёл домой к супругам, и угрожая пистолетом, требовал отдать ему деньги.
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Полицейские раскрыли дерзкую попытку разбойного нападения на семейную пару в Алматы. Оба супруга были тяжело ранены, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП мегаполиса, инцидент произошёл 20 декабря в одном из жилых комплексов в Наурызбайском районе города.
Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа. Личность нападавшего была установлена. Это - 38-летний мужчина из Жетысуской области. Накануне он был задержан и взят по стражу.
"Подозреваемый признался, что планировал ограбить супружескую пару, у которых незадолго до этого он устанавливал новую мебель. Тогда-то он и заприметил у работодателей сейф. Скрыв свое лицо под медицинской маской и шарфом, в пятницу утром он позвонил в дверь потерпевших. Пригрозив пистолетом, нападавший потребовал отдать ему деньги. Однако глава семейства стал звать на помощь. В этот момент подозреваемый выстрелил в супругов и сбежал", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Талант Исаев.
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Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает другие обстоятельства преступления.
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