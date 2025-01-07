  • 7 Января, 14:17
  • BAIGENEWS

Нападение на супружескую пару в Алматы: в полиции рассказали подробности

Неизвестный пришёл домой к супругам, и угрожая пистолетом, требовал отдать ему деньги.

Сегодня, 13:16
АВТОР
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getty images Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
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Фото: getty images

Полицейские раскрыли дерзкую попытку разбойного нападения на семейную пару в Алматы. Оба супруга были тяжело ранены, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП мегаполиса, инцидент произошёл 20 декабря в одном из жилых комплексов в Наурызбайском районе города.
Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа. Личность нападавшего была установлена. Это - 38-летний мужчина из Жетысуской области. Накануне он был задержан и взят по стражу.

"Подозреваемый признался, что планировал ограбить супружескую пару, у которых незадолго до этого он устанавливал новую мебель. Тогда-то он и заприметил у работодателей сейф. Скрыв свое лицо под медицинской маской и шарфом, в пятницу утром он позвонил в дверь потерпевших. Пригрозив пистолетом, нападавший потребовал отдать ему деньги. Однако глава семейства стал звать на помощь. В этот момент подозреваемый выстрелил в супругов и сбежал", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Талант Исаев.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД (@almaty_police_department)

Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает другие обстоятельства преступления.

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