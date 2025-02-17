Нападение на ребенка в лифте в Астане: пострадавший мальчик готовится к выписке
Ребенку частично сняли швы.
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Заместитель директора ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата Астаны Медет Нугманов поделился хорошими новостями о состоянии мальчика, пострадавшего от нападения в лифте жилого комплекса, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день у ребенка состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляет, сегодня были на перевязке частично сняты швы. Раны спокойные, без признаков воспаления, заживают. На завтра планируется выписка", - прокомментировал доктор.
Напомним, жуткое происшествие с мальчиком произошло 11 февраля, подросток напал на него с ножом в лифте столичного ЖК.
Позже депутат Магеррам Магеррамов сообщил, что расследование происшествия продолжается, однако основная ответственность лежит все-таки на родителях подростка.
Еще один депутат Асхат Аймгамбетов заявил, что наказание родителей не решит проблему в корне.
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