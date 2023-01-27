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  • Нападение на посольство Азербайджана: в МИД Казахстана выступили с заявлением
пресс-служба МИД РК Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20
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Фото: пресс-служба МИД РК

Нападение на посольство Азербайджана: в МИД Казахстана выступили с заявлением

​​Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, произошедшее 27 января и повлекшее гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и её представителей. Считаем, что подобные атаки нарушают основы и нормы международного права и подлежат всеобщему осуждению.

Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджанской Республики Орхана Аскерова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим лицам.

Уверены, что власти Исламской Республики Иран проведут тщательное расследование инцидента и примут соответствующие меры по наказанию виновных", - сказано в заявлении МИД РК.

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#МИД #нападение #Азербайджан #посольство
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:20
80
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