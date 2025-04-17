В Алматы вынесен приговор участникам громкого инцидента с применением оружия и нападением на сотрудника полиции у бара "Barland"., передаёт BaigeNews.kz. Ночью 22 декабря 2024 года обычная ссора между посетителями и охраной заведения в Медеуском районе обернулась настоящим ЧП - с дракой, стрельбой и ранением полицейского.

По данным следствия, прибывший на место происшествия сотрудник правоохранительных органов попытался остановить конфликт, однако был ранен ножом в ходе потасовки. Один из охранников также успел произвести два выстрела из незарегистрированного травматического пистолета, которым он незаконно владел. Как выяснилось, мужчина не имел разрешения на ношение оружия, не был официально трудоустроен и предоставлял охранные услуги по договорённости - без оформления и лицензии.

В результате расследования оба участника были задержаны и осуждены по статьям 293 и 380 Уголовного кодекса РК - за хулиганство с применением оружия и насилие в отношении представителя власти. Суд приговорил стрелявшего охранника к 5 годам лишения свободы, его подельник получил срок 1 год и 6 месяцев.

Ранее мы сообщади, что информацию о стрельбе у бара в Алматы прокомментировали в полиции.