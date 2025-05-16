В Астане блогеры устроили опасные розыгрыши в лифтах жилых домов. Это вызвало панику у случайных пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции в соцсетях выявлено видео, на котором блогер совместно с двумя приятелями с целью хайпа поместили в лифт многоквартирного жилого дома имитированный “труп”. Также обнаружен второй видеоролик с аналогичным сценарием: один мужчина забегает в лифт, второй изображает раненого, третий — вооруженного с топором. В обоих случаях действия пранкеров вызвали у случайных пассажиров сильный испуг..

"Подобные шутки не просто аморальны — они нарушают общественный порядок и могут привести к трагическим последствиям. Все участники установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Согласно решению суда, инициатору назначен арест сроком на 30 суток, остальным — по 15 суток", - сообщили в полиции.

Казахстанцев призвали осознавать границы дозволенного и помнить, что стремление к популярности не должно ставить под угрозу покой и безопасность окружающих.