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  • Нападавшего с топором школьника в Петропавловске арестовали на два месяца
kavkaz-uzel.eu Сегодня, 10:39
51
Сегодня, 10:39
51
Фото: kavkaz-uzel.eu

Нападавшего с топором школьника в Петропавловске арестовали на два месяца

Напавшего с топором на школьников подростка арестовали в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного следственного суда города .

"15 февраля 2023 года Специализированный следственный суд г.Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего Д. сроком на два месяца. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО, ранив трёх детей.

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#школьник #нападение #арест
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:39
51
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