Нападавшего с топором школьника в Петропавловске арестовали на два месяца

Фото: kavkaz-uzel.eu

Напавшего с топором на школьников подростка арестовали в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного следственного суда города .

"15 февраля 2023 года Специализированный следственный суд г.Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего Д. сроком на два месяца. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО, ранив трёх детей.