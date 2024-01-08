Нанявшего кран для кражи контейнера осудили в Мангистау
Сегодня, 06:22
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Сегодня, 06:22Сегодня, 06:22
103Фото: иллюстративное/BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Ограничение свободы сроком на три года получил житель Мунайлинского района Мангистауской области за кражу контейнера с территории производственной зоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По материалам дела, для этого мужчина арендовал подъёмный кран и грузоперевозчик. Украденный контейнер он продал за 400 тысяч тенге. Для владельца контейнера материальный ущерб составил миллион 800 тысяч тенге.
На суде мужчина признал свою вину. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на три года согласно пункту 3 части 3 статьи 188 Уголовного Кодекса РК "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство".
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