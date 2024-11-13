"Нами готовятся меры": Аида Балаева ― о планах по развитию "Казахфильма"

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о том, какие меры планирует ведомство принимать по развитию "Казахфильма", передает BaigeNews.kz. В кулуарах Мажилиса она отметила, что история и развитие казахстанского кино напрямую связано с "Казахфильмом".

"Это наш поколенческий долг ― сохранить предприятие и его развивать", - сказала министр.

Она также добавила, что ведомство законодательно не может напрямую финансировать "Казахфильм". В связи с этим предприятие сейчас имеет такие же права, как и все многочисленные продюсерские компании, которые снимают кино в Казахстане.

Министерство культуры и информации планирует на законодательном уровне отрегулировать этот вопрос.

"То есть включить в закон норму, в которой "Казахфильм" будет иметь право прямого финансирования – через госзадания и отдельные механизмы. Сейчас он не имеет право так финансироваться. Это вопрос времени. Мы также пересматриваем менеджментский подход, поскольку состояние "Казахфильма" в критическом состоянии. С учетом, когда нет финансирования, естественно, говорить о каком-либо развитии не приходится. Те деньги, которые "Казахфильм" получает от аренды отдельных помещений и оборудования, направляются на заработную плату тех сотрудников, которые там работают", - сказала Балаева.

Она подчеркнула, что заинтересована открыто обсуждать проблемы "Казахфильма". На предприятии накопились проблемные вопросы, которые необходимо решать, добавила Аида Балаева.