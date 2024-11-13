"Нами готовятся меры": Аида Балаева ― о планах по развитию "Казахфильма"
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Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о том, какие меры планирует ведомство принимать по развитию "Казахфильма", передает BaigeNews.kz. В кулуарах Мажилиса она отметила, что история и развитие казахстанского кино напрямую связано с "Казахфильмом".
"Это наш поколенческий долг ― сохранить предприятие и его развивать", - сказала министр.
Она также добавила, что ведомство законодательно не может напрямую финансировать "Казахфильм". В связи с этим предприятие сейчас имеет такие же права, как и все многочисленные продюсерские компании, которые снимают кино в Казахстане.
Министерство культуры и информации планирует на законодательном уровне отрегулировать этот вопрос.
"То есть включить в закон норму, в которой "Казахфильм" будет иметь право прямого финансирования – через госзадания и отдельные механизмы. Сейчас он не имеет право так финансироваться. Это вопрос времени.
Мы также пересматриваем менеджментский подход, поскольку состояние "Казахфильма" в критическом состоянии. С учетом, когда нет финансирования, естественно, говорить о каком-либо развитии не приходится. Те деньги, которые "Казахфильм" получает от аренды отдельных помещений и оборудования, направляются на заработную плату тех сотрудников, которые там работают", - сказала Балаева.
Она подчеркнула, что заинтересована открыто обсуждать проблемы "Казахфильма". На предприятии накопились проблемные вопросы, которые необходимо решать, добавила Аида Балаева.
"Также призываю, чтобы вы (СМИ - прим. ред.) участвовали и освещали этот вопрос, поскольку много проблемных вопросов, которые накопились и, соответственно, есть конкретные лица, которые спекулируют откровенно этими вопросами. Хотя они знают, что министерство законодательно не может на сегодняшний день принимать активное участие", - заключила министр.
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