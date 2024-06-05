"Нам удается удержать свои позиции": Жумангарин о влиянии антироссийских санкций на РК

Вице премьер-министр Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На самом деле очень сильно задевают. Ведь многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участниками коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику одностороннюю, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге... непосредственно с США и с Европейским союзом. Я возглавляю непосредственно эту работу как вице-премьер, в Казахстане есть рабочая группа соответствующая, и мы постоянно на контакте с теми, кто принимает решения – США и ЕС", - заверил Серик Жумангарин.

По его словам, это очень "кропотливая работа" и "благодаря нашей внешней политике, у Казахстана всегда есть шанс на предупреждение".