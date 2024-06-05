"Нам удается удержать свои позиции": Жумангарин о влиянии антироссийских санкций на РК
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Вице премьер-министр Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"На самом деле очень сильно задевают. Ведь многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участниками коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику одностороннюю, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге... непосредственно с США и с Европейским союзом. Я возглавляю непосредственно эту работу как вице-премьер, в Казахстане есть рабочая группа соответствующая, и мы постоянно на контакте с теми, кто принимает решения – США и ЕС", - заверил Серик Жумангарин.
По его словам, это очень "кропотливая работа" и "благодаря нашей внешней политике, у Казахстана всегда есть шанс на предупреждение".
"Мы всегда получаем предупреждения о том, какие меры в отношении тех или иных компаний… Вы видите, ввозные пошлины Евросоюз наложил на российскую и белорусскую пшеницу. Это достаточно серьезный аргумент. Теперь необходимо понять, не затронет ли это Казахстан, поскольку мы в Евросоюз достаточно много пшеницы экспортируем. У нас были разбирательства по фанере, вы знаете. К сожалению, эти разбирательсва будут иметь последствия для наших производителей фанер. Поскольку у нас никогда не было 18 производителей фанер, но трое были. Остальные липовые производители фанер, к сожалению, подвели наших производителей. Где-то есть успехи, где-то есть неудачи в этом плане. Но в рамках проводимой санкционной политики нам удается удержать свои позиции, прежде всего, позиции наших бизнесменов, чтобы на них не накладывали санкции, чтобы они не накладывались на финансовый сектор", - резюмировал он.