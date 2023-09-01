Нам предстоит принять новые Налоговый и Бюджетный кодексы - Кошанов
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов рассказал О планах по законотворческой работе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Нам предстоит принять новые Налоговый и Бюджетный кодексы. Они должны стимулировать развитие предпринимательства, сделать все бизнес-процессы понятными и прозрачными. Кроме того, надо законодательно придать новый импульс в целях развития цифровизации, науки и технологий. Также нам необходимо внести изменения и в действующее законодательство для повышения эффективности антимонопольной борьбы", - сказал председатель Мажилиса на пленарном заседании.
Он отметил, главная задача – обеспечить качественное и оперативное исполнение поставленных главой государства задач на законодательном уровне.
"Каждый выделенный из республиканского бюджета тиын должен использоваться строго по назначению. Депутаты должны это строго контролировать. Весь законотворческий процесс должен проходить прозрачно, с учетом мнения гражданского и экспертного сообщества. Мы должны вовлечь в эту работу всю активную общественность, в том числе в регионах", - сказал Ерлан Кошанов.
Председатель также подчеркнул, что Мажилис становится главной диалоговой площадкой, где открыто обсуждаются все предложенные в Послании инициативы.
"Мы должны не сбавлять этот темп и упорно работать дальше. Прошу депутатов максимально приложить все свои силы и опыт", - заключил Ерлан Кошанов.
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