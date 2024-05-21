Нам нужны новые и смелые подходы в торговой политике – Олжас Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов рассказал на заседании правительства о перспективах в сфере торговли Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.



Глава кабмина отметил, что увеличение объемов несырьевого экспорта является одним из ключевых факторов диверсификации экономики.

"Показатели прошлого года демонстрируют неплохой прирост. Целевой индикатор был не только достигнут, но и перевыполнен на 3%. В текущем году планка поднята еще выше – до 37,7 млрд долларов. А по итогам 2025 года объем экспорта обработанной продукции и услуг должен быть доведен до 41 млрд долл. В то же время, мы должны ставить еще более амбициозные цели и стремиться к перевыполнению данных планов. Важно, чтобы к данной работе подключились все профильные министерства, акиматы, а особенно бизнес", - сообщил он.

По его словам, необходимо качественно изменить структуру несырьевого экспорта в сторону высоких переделов.

"Если смотреть детально, рост экспорта услуг идет устойчиво – порядка 30% за прошлый год, а экспорт несырьевых товаров за данный период снизился на 5,7%. Вместе с тем, импорт товаров вырос на 21,5%. Как видим, разница больше чем в 2 раза, что ухудшает торговый баланс. Поэтому необходимо увеличивать производство и экспорт товаров высокого передела. Перспективы и возможности для этого есть", - указал глава правительства.

В этой связи, по его словам, надо усилить поддержку предприятий, ориентированных на экспорт, путем предоставления консультационных услуг, информационного сопровождения и помощи в выходе на новые рынки.

"Казахстан успешно экспортирует пищевую продукцию в страны Центральной Азии. А товары металлургической отрасли направляем как ближайшим соседям, так и в европейские и другие страны. Надо расширять рынки сбыта отечественной продукции. Для этого необходимо более эффективно продвигать экспорт за рубежом. Поэтому в некоторые страны-партнеры направляются наши торговые представители. Однако эта работа идет медленно и ее надо значительно активизировать. Это направление очень перспективно", - сообщил Олжас Бектенов.

В этой связи он поручил министерствам торговли, иностранных дел и финансов до 1 июля отправить торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства.