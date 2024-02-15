Нам нужен свой закон о неправительственных организациях – общественники

На расширенной коллегии министерства культуры и информации Гражданский Альянс Казахстана обратился к главе ведомства с просьбой поддержать принятие нового закона о неправительственных организациях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева в своём выступлении отметила, что в гражданское общество входят всё активное население страны – религиозные организации, политические партии, профсоюзы и так далее. Они все называются некоммерческими организациями. Регулируется неправительственный сектор законом о некоммерческих организациях. А закон о госсоцзаказе – это инструмент финансового взаимодействия.

"НПО, несмотря на то, что именно они проводят диалог, самостоятельно работают во всех населённых пунктах, сельских, городских, областных уровнях, каждый выполняет ту функцию, которую избрал и считает важным для улучшения качества жизни населения. Всему обществу нужно воспринимать НПО как социальный капитал, утрата которого, как и доверие в гражданском обществе, имеет крайне негативные последствия", - сказала Нургазиева.

Она добавила, что на сегодняшний день Гражданский Альянс разработал проект закона о НПО.

"Мы два года его обсуждаем, сейчас совместно с комитетом обсуждаем. Пора навести порядок в нашем секторе. Средства должны получать лучшие, те, кто работает, а не НПО-однодневки. Закон разделил бы неправительственные организации от консалтинговых компаний", - отметила Бану Нургазиева.

В завершение она подчеркнула, что сильное гражданское общество – залог сильного государства.