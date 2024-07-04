Нам нужен мир на Ближнем Востоке и Украине: генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече "ШОС плюс" указал на важность установления глобального мира, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы встречаемся в сложных глобальных условиях, мы видим бушующие войны, геополитические разногласия, эпидемию безнаказанности, откат от целей устойчивого развития, цинизм и кризис доверия", - отметил Антониу Гутерриш.

По его словам, центральной целью многосторонней системы должен быть мир. Так как это является главным условием устойчивого развития и осуществления прав человека.

"Нам нужен мир на Ближнем Востоке, начиная с немедленного окончания гуманитарного кризиса в Газе, заканчивая окончанием кровопролития, немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников, резкий рост помощи для спасения жизней, и дорожная карта для решения проблем и создание двух государств в рамках права палестинцев на самоопределение. Каждый день на счету, когда дети в Секторе Газа умирают, получают увечья и травмы, теряют своих родителей и дома, своими глазами видя все это. Это все должно остановиться. Нам нужен мир в Украине, основанный на уставе ООН и международном праве", - заявил он.

Указал он и на важность установления глобального мира.