"Нам не нужны лёгкие победы" - промоутер об итогах года в казахстанском боксе

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Финальным аккордом в боксёрском календаре 2022 года станет вечер профессионального бокса в Алматы 24 декабря. Об итогах сезона корреспонденту BaigeNews.kz рассказал промоутер Руслан Задарновский.

Завершающийся сезон для казахстанского бокса можно назвать вполне успешным. В любительских соревнованиях казахстанские мастера кожаной перчатки порадовали соотечественников целой россыпью медалей на чемпионате Азии в Иордании, в профессионалах у Казахстана появился ещё один чемпион мира – Жанибек Алимханулы, другие казахстанские боксёры также весьма успешно выступали на профессиональном ринге.

Промоутер Руслан Задарновский отмечает, что сегодня всё больше боксёров-любителей время от времени выступают на профессиональном ринге. И такая возможность – совмещать выступления, позволяет им чувствовать себя увереннее в обоих амплуа.

"На предстоящем вечере бокса 24 декабря, например, выступит бронзовый призёр Чемпионата Казахстана-2021 Мирас Ертанов, а также призёр Чемпионата Казахстана-2022 Ертуган Зейнуллинов. Для них, уверен, выступить на одном вечере бокса с прославленными бойцами Садриддином Ахмедовым и Батыром Джукенбаевым, сосредоточившимися на профессиональной карьере, это большая честь и мотивация показать все свои лучшие качества, характер и вырвать победу у соперников", - сказал Задарновский.

По его словам, государство, оказывая поддержку любительскому боксу, вносит свой вклад и в профессиональный.

"Для наших бойцов, которые заняли призовые места на Чемпионате Казахстана в любительском боксе, станет большим опытом выступление в профессиональном. Но отмечу, что подготовку они проходят всестороннюю, текущий год бойцы провели активно, выезжали на учебно-тренировочные сборы в Андижан (Узбекистан), продуктивно время провели, спаринговали с основным костяком узбекской олимпийской команды", - пояснил промоутер.

Молодым боксёрам предрекают большое будущее, и благодаря конкурентным боям на профессиональном ринге они повышают своё мастерство и уровень для выступления на любительском ринге.

"Нам не нужны лёгкие победы. Ведь только в условиях высокой конкуренции можно повысить мастерство. Путь мексиканцев, наших мастеров показывает, что высокая конкуренция внутри страны закалила их, и они смогли завоевать мировые титулы. Благодаря государству, которое уделяет большое внимание развитию спорта, боксу, меценатам, сегодня у нас богатые традиции в этом виде спорта. И промоутеры также вносят свой вклад в развитие и популяризацию бокса", - отметил Задарновский.

Отметим, что казахстанские промоутеры сегодня тесно сотрудничают с зарубежными коллегами, ведь конечная цель для любого боксёра-профессионала – проводить бои за пояса чемпионов мира в США. Вот и соорганизатором предстоящего 24 декабря вечера бокса в Алматы является известный промоутер Зия Алиева, сотрудничающий с Данияром Елеусиновым и Иваном Дычко.