С 2025 года в Казахстане вступила в силу новая норма, направленная на поддержку семей с четырьмя и более детьми. Она позволяет родителям снизить налоговую нагрузку на семейный бюджет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент госдоходов по Алматы.

В ведомстве пояснили, что налоговый вычет для многодетной семьи применяется в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП (в 2025 году — 1 108 824 тенге), в одном из следующих порядков:

- для одного из родителей многодетной семьи в размере 23 МРП (в 2025 году — 90 436 тенге) за каждый месяц;

- для каждого родителя многодетной семьи в размере 12 МРП (в 2025 году — 47 184 тенге) за каждый месяц.

"Налоговый вычет применяется, если у физического лица на 1 января календарного года есть четверо и более несовершеннолетних детей, что подтверждается копиями свидетельств о рождении", - сообщили в ДГД.

Таким образом, в 2025 году дополнительно около 90 000 тенге в месяц освобождается от налогообложения из дохода многодетных родителей.