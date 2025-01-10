Налоговый вычет для многодетной семьи: кому положен и как оформить
В 2025 году дополнительно около 90 000 тенге в месяц освобождается от налогообложения из дохода многодетных родителей.
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С 2025 года в Казахстане вступила в силу новая норма, направленная на поддержку семей с четырьмя и более детьми. Она позволяет родителям снизить налоговую нагрузку на семейный бюджет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент госдоходов по Алматы.
В ведомстве пояснили, что налоговый вычет для многодетной семьи применяется в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП (в 2025 году — 1 108 824 тенге), в одном из следующих порядков:
- для одного из родителей многодетной семьи в размере 23 МРП (в 2025 году — 90 436 тенге) за каждый месяц;
- для каждого родителя многодетной семьи в размере 12 МРП (в 2025 году — 47 184 тенге) за каждый месяц.
"Налоговый вычет применяется, если у физического лица на 1 января календарного года есть четверо и более несовершеннолетних детей, что подтверждается копиями свидетельств о рождении", - сообщили в ДГД.
Таким образом, в 2025 году дополнительно около 90 000 тенге в месяц освобождается от налогообложения из дохода многодетных родителей.
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