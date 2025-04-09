Заместитель премьер-министра - Министр национальной экономики на пленарном заседании Мажилиса Серик Жумангарин озвучил предлагаемые изменения в Налоговом кодексе касательно обрабатывающей промышленности, передает BaigeNews.kz.

По его словам, обрабатывающая промышленность будет облагаться по ставке КПН 20% в новом варианте Кодекса. Для обрабатывающей промышленности льготы были убраны.

Депутаты предложили внести изменения для того, чтобы дать некоторым предприятиям льготы.

"Ваше предложение о том, что чем выше передел, тем больше льгота, стоит рассмотреть. Естественно, если ты, например, производишь руду или ты производишь концентрат, либо ты производишь готовый металл, это совсем разная добавленная стоимость. Мы это будем поощрять. Поэтому думаю, что можно эти предложения рассматривать", - сказал Жумангарин.

При это он отметил, что предложения работают в законе о промышленной политике. Обязанность продавать на внутренний рынок сырье и при переработке работает, уточнил Жумангарин. Он также подчеркнул, что для недропользователей, которые занимаются переработкой того, что они добыли из недр, предусмотрены хорошие преференции.