Налоговый кодекс: Какие изменения произойдут в декларациях сообщили в Минфине

В новом Налоговом кодексе планируют сократить количество отчётности на 30 процентов. Об этом на презентации законопроекта в мажилисе сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Количество налоговой отчётности будет сокращено на 30 процентов, при этом будут добавлены строки обязательные для заполнения при применении налоговых льгот. Предлагается отменить расчёты текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу, если сумма обязательств не превышает один миллион тенге. Если сумма платежей менее миллиона, налогоплательщик будет представлять один раз только декларацию по итогам года и соответственно производить уплату", - сказал вице-министр.

По налогу на транспортные средства предлагается освободить от представления расчётов и декларации. Начисление будет производиться по данным органов дорожной полиции, как это сейчас производится по физическим лицам.

Также одним из важных новшеств является отказ от "штрафов" за непредставление налоговой отчётности.

"Если налогоплательщик не представит декларацию, то будет считаться, что она представлена с нулевыми показателями. У налогоплательщика остаётся право на представление дополнительной формы налоговой отчётности. Соответственно, будет исключена административная ответственность за несвоевременное представление отчётности. Здесь налицо уменьшение карательных мер в отношении бизнеса", - сказал вице-министр.

Он отметил, что это снизит отвлечение трудовых ресурсов органов госдоходов на формирование списка не представивших ФНО, направление уведомлений и составление адмпротоколов.

Количество привлечённых к адмответственности за 2023 год – 9,2 тысячи налогоплательщиков, вынесены предупреждения 177 тысячам налогоплательщиков.