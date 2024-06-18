Налоговые ставки могут изменить операторам сотовой связи в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал, как будут стимулировать операторов сотовой связи для обеспечения сел мобильным интернетом, передаёт BaigeNews.kz.

"В Казахстане 6 290 сел, из них по проводному интернету оптика доведена до 2 606 сел. Мобильный интернет доступен в 4 866 селах. В рамках действующих налоговых льгот в 2023 году 1 161 село было подключено к технологии 4G", - сообщил Жаслан Мадиев.

По его словам, на сегодняшний день 1 424 села не имеют доступа к мобильному интернету.

"Для стимулирования операторов сотовой связи Министерством предложено включить в новый Налоговый кодекс продление налоговых льгот на радиочастотный спектр и изменение ставки платы. В рамках лицензионных обязательств операторов связи будут предусмотрены мероприятия по обеспечению 1 076 сел", - резюмировал министр.

Ранее сообщалось, глава Минцифры на заседании правительства заявил о том, что Казахстан станет региональным цифровым хабом.