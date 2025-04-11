Состоялось очередное заседание общественной палаты, ключевой темой которого вновь стали вопросы налоговой политики. По словам депутата Асхата Аймагамбетова, обсуждение проходило в острой, но конструктивной форме, передаёт BaigeNews.kz.

"Тема непростая - мнения часто противоположные. Однако, несмотря на споры, представители Министерства нацэкономики и Минфина демонстрируют высокий профессионализм и аргументированную позицию", - отметил Аймагамбетов.

В числе наиболее обсуждаемых предложений:

отмена НДС на переводы между физлицами с карты на карту;

освобождение от НДС на лекарства, медицинские услуги, книги, детскую анимацию и другие социально значимые направления;

сокращение необоснованных налоговых льгот для крупного бизнеса.

Депутат подчеркнул, что при всей эмоциональности обсуждений сохраняется профессиональный уровень диалога.

Дискуссии продолжаются, и стороны стремятся к выработке сбалансированных решений в интересах граждан.