Налоговые инициативы: Депутаты и министерства в поиске баланса
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Состоялось очередное заседание общественной палаты, ключевой темой которого вновь стали вопросы налоговой политики. По словам депутата Асхата Аймагамбетова, обсуждение проходило в острой, но конструктивной форме, передаёт BaigeNews.kz.
"Тема непростая - мнения часто противоположные. Однако, несмотря на споры, представители Министерства нацэкономики и Минфина демонстрируют высокий профессионализм и аргументированную позицию", - отметил Аймагамбетов.
В числе наиболее обсуждаемых предложений:
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отмена НДС на переводы между физлицами с карты на карту;
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освобождение от НДС на лекарства, медицинские услуги, книги, детскую анимацию и другие социально значимые направления;
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сокращение необоснованных налоговых льгот для крупного бизнеса.
Депутат подчеркнул, что при всей эмоциональности обсуждений сохраняется профессиональный уровень диалога.
Дискуссии продолжаются, и стороны стремятся к выработке сбалансированных решений в интересах граждан.
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