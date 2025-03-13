Депутат Мажилиса Парламента Ерлан Саиров рассказал об обсуждении налоговой реформы на полях Национального курултая, передает BaigeNews.kz.

На секции "Социально-экономическое развитие" мажилисмен дал интервью журналистам, приехавшим осветить крупное событие.

"Мы знаем, что этот вопрос сегодня волнует буквально всех граждан, так как повышение НДС будет касаться буквально каждого гражданина. И как депутаты - мы предлагаем создать справедливую систему, когда перед государством в финансовом отношении будут отвечать все граждане, в том числе сверхбогатые, богатые, которые сегодня владеют стратегическими ресурсами нашей страны", - отметил Ерлан Саиров.

Депутаты уже ставили вопрос о том, чтобы отменить все льготы в сфере налогов для владельцев заводов горно-металлургического и нефтяного сектора. По словам народного избранника, работа в этом направлении сейчас ведется.

Помимо этого участников обсуждения волнует оплата налогов от дивидендов. Сегодня казахстанские резиденты и нерезиденты их не платят.

"Так как природные ресурсы являются общим достоянием всего народа, конечно, те люди, которые эксплуатируют сырье, у них экономическая ответственность должна быть выше. Вот все эти вопросы сейчас мы как раз обсуждаем", - подчеркнул Ерлан Саиров.

До этого мы рассказывали о том, как прошли первые две секции Национального курултая: "Гражданское общество" и "Культура. Искусство. Духовность".

Кроме того, депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики.

Напомним, Президент Казахстана примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае.

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.