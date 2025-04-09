Выступая на обсуждении проекта нового Налогового кодекса, вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул необходимость своевременных системных изменений в бюджетной и налоговой политике. По его словам, это позволило бы стабилизировать государственные финансы и смягчить влияние внешнеэкономических шоков, передает BaigeNews.kz.

"Я хочу сказать, что эту реформу нужно было проводить гораздо раньше. И тогда мы были бы в таком состоянии, при котором государственные финансы уже были бы стабилизированы. Внешние шоки не играли бы столь значительной роли. Сейчас самое подходящее время для реформ. Мы видим, насколько непредсказуемыми стали внешнеэкономические шоки. Как говорил известный футурист Нассим Талеб, в последнее время слишком часто прилетают "чёрные лебеди". Поэтому нужно готовиться и к следующему году", - подчеркнул министр.

Жумангарин также добавил, что государству необходима "подушка безопасности" в виде устойчивых государственных финансов, особенно на фоне дискуссий по формированию республиканского бюджета на 2025 год.

"Доходная часть бюджета должна быть достаточной, чтобы уверенно выполнять все задачи, поставленные перед государством. Без этого невозможно обеспечить устойчивое развитие", - заключил он.

Отметим, что порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%.

По словам Жумангарина, снижение порога стало результатом компромисса между бизнес-сообществом и депутатами. Однако, несмотря на это, он отметил, что такие изменения приведут к потере 160 тысяч новых налогоплательщиков и недополучению 400 миллиардов тенге в бюджет.