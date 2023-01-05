Налоговую декларацию теперь можно подать через eGov

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Подать налоговую декларацию в рамках всеобщего декларирования теперь можно в электронном виде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.

Функционал по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) реализован на портале "Электронного правительства" (Egov) во вкладке "Таможня и налоги", "Налогообложение".

В соответствии со статьей 633 Налогового кодекса декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчётного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) физическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 630 Налогового кодекса.

В текущем году данную декларацию представляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года, т.е. на первом этапе.

Срок сдачи декларации: до 15 июля – на бумажном носителе, до 15 сентября – в электронном виде.

Декларацию в электронном виде также можно сдать через "Кабинет налогоплательщика" и мобильное приложение e-Salyq Аzamat.

Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) также можно предоставить на портале е-gov.kz. Её в текущем году должны представить работники госучреждений и квазигоссектора, а также их супруги.