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Налоговую декларацию теперь можно подать через eGov
Подать налоговую декларацию в рамках всеобщего декларирования теперь можно в электронном виде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.
Функционал по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) реализован на портале "Электронного правительства" (Egov) во вкладке "Таможня и налоги", "Налогообложение".
В соответствии со статьей 633 Налогового кодекса декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчётного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) физическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 630 Налогового кодекса.
В текущем году данную декларацию представляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года, т.е. на первом этапе.
Срок сдачи декларации: до 15 июля – на бумажном носителе, до 15 сентября – в электронном виде.
Декларацию в электронном виде также можно сдать через "Кабинет налогоплательщика" и мобильное приложение e-Salyq Аzamat.
Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) также можно предоставить на портале е-gov.kz. Её в текущем году должны представить работники госучреждений и квазигоссектора, а также их супруги.
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