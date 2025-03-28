В Алматы сотрудников органов госдоходов наказали за нарушение прав предпринимателя, передает BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Сообщается, что в прокуратуру обратился сам предприниматель, права которого грубо нарушили налоговики при проведении проверки.

"По результатам анализа виновные лица привлечены к административной ответственности, по акту надзора производство по делу об административном правонарушении отменено", – сообщает прокуратура.

Сообщалось, что в Алматы прокуратура провела анализ на предмет соблюдения автосалонами прав потребителей. По итогам автосалон оштрафовали на более 88 миллионов тенге за навязывание клиентам дополнительных услуг.