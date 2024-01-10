Налоговики неправомерно выставили счет почти на 100 млн тенге французскому инвестору

Налоговыми органами Павлодарской области в адрес инвестора неправомерно выставлено уведомление об уплате НДС и таможенной пошлины на сумму 99,8 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Кроме того, как отметили в ведомстве, инвестору неверно определили классификацию завозимого товара.

"В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО "НК "Kazakh Invest" (Task Force) установлена проблема французского инвестора "Air Liquide", который с 2018 года реализует проекты по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе. Данная французская компания является мировым лидером в производстве газов для промышленности, здравоохранения и экологии. Налоговыми органами Павлодарской области в адрес инвестора неправомерно выставлено уведомление об уплате НДС и таможенной пошлины на сумму 99,8 млн тенге", - говорится в сообщении.

По акту надзора прокуратуры в течение 3 дней уведомление было отменено. За допущенное нарушение должностное лицо Департамента государственных доходов Павлодарской области привлечено к дисциплинарной ответственности.

В целом, на сегодня прокурорами разрешено 85 проблемных кейсов инвесторов. Эта работа продолжается и находится на особом контроле руководства Генеральной прокуратуры.