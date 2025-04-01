Налоговики необоснованно обвиняли бизнесменов в занижении доходов
Прокуратура пресекла незаконные налоговые проверки предпринимателей.
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Прокуратурой Байзакского района Жамбылской области выявлены факты незаконных решений со стороны налоговых органов, которые ущемляли права местных предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что налоговики без достаточных оснований обвиняли бизнесменов в занижении доходов.
В случае несогласия с такими выводами в отношении предпринимателей инициировались хронометражные проверки -длительные и обременительные процедуры, которые мешают нормальной работе бизнеса.
Так, в 2024 году Управление государственных доходов провело проверку одного из индивидуальных предпринимателей.
Итогом стало требование увеличить сумму дохода в налоговой отчетности на 9,7 млн тенге.
"Однако тщательное изучение документов показало, что предприниматель действовал в рамках закона - никаких нарушений допущено не было. Более того, выяснилось, что вынесение подобных предварительных решений вообще не предусмотрено налоговым законодательством", - говорится в сообщении надзорного органа.
В аналогичной ситуации оказались еще 7 субъектов бизнеса, в отношении которых приняты аналогично незаконные решения.
В результате прокурорского вмешательства все предварительные решения и проведенная налоговая проверка отменены.
Начальник отдела Управления государственных доходов привлечен к административной ответственности за проведение незаконной проверки, а другие виновные должностные лица - к дисциплинарной.
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