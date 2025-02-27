Экономист Галим Хусаинов отметил, что налоговая система Казахстана нуждается в реформировании с учетом принципов справедливости и равенства. По его мнению, существующая система создает дестимулирующие условия для предпринимателей, вынуждая их оставаться в "малом" сегменте вместо роста, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Галим Хусаинов указал, что разные налоговые режимы внутри одной отрасли приводят к арбитражу и неравной нагрузке. В качестве примера он привел ситуацию с ресторанами: крупные заведения платят все налоги, тогда как небольшие дробятся на несколько ИП и получают льготы. Это ведет к недобросовестной конкуренции и тормозит развитие бизнеса.

Экономист также поддержал инициативу правительства по сокращению льгот и выравниванию налоговой нагрузки, включая снижение порогов для малого бизнеса. Он отметил, что ставка в 16% обоснована дефицитом бюджета, а льготный режим для B2B-сегмента нецелесообразен, поскольку НДС в конечном итоге оплачивает потребитель.