Налоговая реформа, проводимая в Казахстане, в первую очередь затрагивает налоги, поступающие в республиканский бюджет, и не оказывает прямого влияния на экономику регионов. Однако ее общее воздействие на экономику страны оценивается положительно, заявил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, ключевые преимущества реформы заключаются в сокращении трансфертов из Национального фонда и увеличении расходов на развитие.

"Каждый год Казахстан использует средства Нацфонда для покрытия бюджетных потребностей. Однако для сохранения сберегательной функции фонда необходимо постепенно снижать объем таких трансфертов. Чем больше средств мы сохраним, тем выше будет финансовая подушка безопасности для будущих поколений", – отметил Касенов.

Вторым важным направлением вице-министр назвал увеличение расходов на развитие, которые, по его словам, сейчас находятся на минимальном уровне в структуре республиканского бюджета.

"Расходы на развитие стимулируют инвестиционную активность. Если мы хотим увеличить подушевой ВВП с нынешних 13-14 тысяч долларов до 20 тысяч к 2029 году, необходимо наращивать инвестиции. Один триллион тенге, который будет направлен в капитал холдинга "Байтерек", позволит профинансировать проекты на 8 триллионов тенге", – подчеркнул он.

Кроме того, инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства позволят сократить износ инфраструктуры, снизить теплопотери и энергопотери, а также простимулируют спрос на товары отечественного производства.