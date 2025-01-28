Правительство Казахстана готовит масштабную налоговую реформу, направленную на облегчение налогового бремени для бизнеса. Об этом заявил вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге по итогам расширенного заседания правительства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Я хотел бы сразу успокоить критиков: реформа не про повышение ставки НДС. Мы все понимаем, что перекладывать налоговое бремя с одной части на другую - это неверный подход. Цель реформы в другом: снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, который сегодня чрезмерно зарегулирован", - отметил Жумангарин.

По его словам, в ближайшие годы налоговая нагрузка на фонд оплаты труда может достичь 40%, что является крайне высоким показателем по мировым меркам. Планируется снизить это бремя минимум на 10 процентных пунктов - с 40% до 30%.

"Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда приведет к уменьшению себестоимости продукции. Это создаст условия для перебалансировки налоговой системы: нагрузка перейдет с фонда оплаты труда на конечное потребление. При этом налоговая нагрузка на прибыль останется неизменной", - подчеркнул Жумангарин.

Предполагается, что реформы сделают казахстанские товары более конкурентоспособными, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Одной из ключевых целей реформы является создание более справедливых условий для всех участников цепочки НДС. Это, по словам министра, не просто фискальная мера, а шаг к формированию сбалансированной налоговой системы, которая поддержит бизнес и обеспечит развитие экономики.