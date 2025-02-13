Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и зампредседателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов встретились с бизнес-сообществом в Актау. В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей, обсуждали новый Налоговый кодекс и его влияние на бизнес, передаёт BaigeNews.kz.

Омарбеков отметил, что для недопущения роста цен на продукты питания, социально-значимые товары gравительство рассматривает возможность полного освобождения микро и малого бизнеса от уплаты НДС.

Нуржанов подчеркнул, что налог на добавленную стоимость является одним из основных источников пополнения бюджета. Но поскольку реформа в сфере налогообложения затрагивает интересы не только предпринимателей, но и в целом всего населения, обсуждения проводятся открыто с участием бизнес-экспертов.

"В связи с поручением Главы государства во всех регионах проходят встречи с представителями бизнеса. Ваши конкретные предложения будут тщательно проанализированы правительством и в дальнейшем представлены в парламент", — сказал Жанибек Нуржанов.

Мангистауские предприниматели высказали мнение о налоге на добавленную стоимость, который активно обсуждается в обществе.

"Повышение ставки НДС может отразиться на малом бизнесе. Предлагаем дифференцированное налогообложение крупных секторов экономики с высокими доходами и без уплаты НДС" — сказал председатель Регионального совета Жалгас Мырзагалиев.

Он также отметил, что игорный бизнес – это отрасль с особенно высокими доходами. Справедливым шагом будет введение налога и на этот вид бизнеса. Это может принести значительные доходы в бюджет.

"Рост НДС должен увеличить налоговые поступления в бюджет. Однако если потребление снизится и часть бизнеса уйдёт в тень, эффект может быть слабее ожидаемого", — отметил директор ТОО "TaxServiceKz" Жасулан Серик.

В ходе совещания предприниматели задали волнующие их вопросы, отметив, что при каждом изменении налоговой политики должно учитываться мнение представителей бизнеса. В заключение вице-министр Национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и заместитель председателя Комитета государственных доходов Жанибек Нуржанов пообещали учесть все высказанные предложения.