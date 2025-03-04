В Казахстане много лет пытаются решить проблему слабого местного производства. На разных уровнях принимаются программы поддержки бизнеса, обеспечивается льготное финансирование бизнеса, вводятся налоговые льготы. Но воз и ныне там! Большая часть прилавков магазинов страны наполнена иностранными товарами. Как можно решить эту проблему, не финансируя протекционизм из бюджета, расскажет BaigeNews.kz.

Часто слабое местное производство объясняют двумя факторами: историческим и природным. Так, в советский период наша страна была частью централизованной плановой экономики, поэтому в Казахстане был сделан акцент на добыче полезных ископаемых. В итоге в 90-е годы мы получили экономику, ориентированную на сырьевой сектор. Казахстан действительно богат природными ресурсами (нефть, газ, уран и металлы), что делает сырьевой сектор основным источником доходов. Но это не означает, что Республика только и может добывать природные ресурсы.

Эксперты говорят, что неверная налоговая политика привела к такому результату. Экономист Жаксылык Кулекеев обратил внимание на то, что разница в ставках НДС Казахстана и России (12% и 20% соответственно) играет на руку иностранным производителям.

"40% импорта Казахстана приходится на Россию, а российские производители, зная о разнице в НДС, снижают цены, что делает их продукцию дешевле казахстанской на 5-7%. Наши производители заведомо проигрывают конкуренцию", - привёл статистику эксперт.

Изначально это утверждение сбивает столку. Ведь, если в Казахстане ставка НДС составляет 12%, а в России — 20%, то теоретически казахстанские производители могут иметь преимущество в ценообразовании, так как налоговая нагрузка на их продукцию ниже. Однако на практике ситуация сложнее, и преимущество это легко нивелируется. Ведь, иностранные товары, ввозимые в Казахстан, облагаются местным НДС (12%), что делает их более конкурентоспособными, чем если бы в Казахстане была такая же ставка НДС, как в России. А иностранные ещё и получают налоговые вычеты в своих странах.

Эксперты говорят, что Казахстан вынужден проводить налоговую реформу, потому что существующий уровень налоговых поступлений крайне низок. По данным Всемирного банка, доля доходов бюджета к ВВП в Казахстане составляет всего 23%, тогда как в Узбекистане – 29%, в России – 42%, а в развитых странах – выше 50%.

"Это означает, что мы недополучаем значительные бюджетные ресурсы для финансирования важнейших государственных программ. Имеется существенная разница между собственными доходами и расходами, которую мы закрываем за счёт займов, а также гарантированных и целевых трансфертов, - пояснил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на круглом столе в мажилисе парламента. - В то же время, хочу отметить, что дефицит бюджета не превышает допустимый предел и составляет 2,7% к ВВП. Государственный долг на сегодня составляет 22,8% к ВВП".

Финансист Алмас Чукин обратил внимание на то, что при продолжающемся изъятии средств из Национального фонда мы рискуем растратить богатство будущих поколений в ближайшее десятилетие.

"Последние пять лет идёт критическое расхождение расходов с доходами. (…) Мы пока на обезболивающих сидим из Нацфонда. Вместо того, чтобы лечиться, мы снимаем болевые ощущения, просто дармовые деньги оттуда забираем у будущих поколений. То что предложено (налоговая реформа – Прим. ред.), я поддерживаю, потому что я давно говорил, что надо выровнять доходные и расходные статьи бюджета, потому что мы ведь через пять лет, по всем прогнозам, дойдём до катастрофы", — отметил Алмас Чукин.

Выбор

Рост налоговых поступлений позволит ограничить изъятия из Нацфонда и снизить зависимость от госдолга, говорят эксперты. Они же утверждают, что сейчас перед страной стоит выбор либо резкий отказ от социальных программ, либо налоговая реформа.

Основная часть расходов республиканского бюджета – 37% в 2024 году и с планируемым увеличением до 44,7% к 2026 году приходится на социальные траты.

"Это социальное обеспечение наших граждан, здравоохранение, школы, детские сады и бесплатное образование в вузах, туризм и спорт. И всего 8-9% — это расходы на реальный сектор развития экономики. Куда входят меры господдержки бизнеса, строительство республиканских дорог, экология, водные ресурсы и проекты, дающие высокую добавленные стоимость, рабочие места и доходы в бюджет. Тогда как в развитых странах расходы на реальный сектор экономики составляют порядка 25%", - привёл статистику вице-министр национальной экономики.

Сворачивание поддержки пожилых людей, отказ от регулярной индексации пенсий, пособий, социальных выплат негативно отразится на людях. К этому стоит прибавить отказ от строительства новых школ, экономия на медицине и прочее. Поэтому Казахстану предстоит перестроить взаимоотношения с бизнесом.

"Развитие будет идти тогда, когда все предприниматели будут стимулированы становиться больше. Сейчас у них есть обратный стимул – дробиться. Стимул расти появляется только тогда, когда будет одинаковая налоговая нагрузка по всей отрасли. Один ресторан платит налоги, другой не платит ничего, и у него дестимул для роста, – привёл пример финансист Галим Хусаинов. – У нас равенства нет. Поэтому я поддерживаю то, что сейчас предлагается по порогам - только так мы внедрим принцип равенства. По поводу заявления о том, что бизнес будет дестимулирован, если мы не дадим им льготу по СНР и НДС, я не согласен. Потому что НДС — это налог, который платит конечный потребитель".

Если B2B добавляет НДС, то следующее звено возьмёт этот НДС на вычет. В данной ситуации НДС не будет расходом, подчеркнул он.

"Если по всей цепочке нет льгот до конца, то в любом случае, покупатель заплатит всю ставку. В этой ситуации поддерживаю МНЭ по поводу B2B. Ставка 16% является обоснованной, потому что у нас дефицит бюджета. Я поддерживаю Минэкономики, что нужно сокращать льготы и сокращать пороги для малого бизнеса", – считает Галим Хусаинов.

Что предлагает Миннацэкономики по дифференциации ставок НДС:

общеустановленная ставка НДС – 16%;

для нескольких отраслей (здравоохранение; IT; туризм; креативная индустрия; производство продуктов питания ) – промежуточная ставка в размере 10%;

полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции.

Ещё одна проблема

Жаксылык Кулекеев обратил внимание на ещё одну проблему современной налоговой системы – отсутствие налоговой дисциплины. Например, в Казахстане насчитывается 2,4 млн индивидуальных предпринимателей, и только 400 тыс. из них реально платят налоги.

"Одна треть ВВП страны создаётся малым бизнесом, но бюджет практически ничего с этого не получает", — подчеркнул экономист.

Действующая ставка НДС в Казахстане в размере 12% – одна из самых низких в мире. Ещё ниже, чем у нас в стране, ставка НДС в Японии и Корее, где коэффициент собираемости НДС достигает 72-73%.

"Коэффициент собираемости НДС в Казахстане составляет 34%, существенно ниже в сравнении с другими странами. Данный коэффициент показывает эффективность системы НДС в стране – насколько фактические поступления от НДС соответствуют потенциальным (то есть, если бы не было льгот, уклонений и т.п.)", - уточнил вице-министр национальной экономики.

Эксперты согласны с тем, что в стране необходимо усилить систему налогового администрирования.

"Надо также большое внимание уделить налоговому администрированию и ответственности. В настоящее время налоговыми проверками охватывается только 1%. Есть очень высокие барьеры по выходу на налоговые проверки. Есть большие ограничения по доступу к банковской тайне. И если говорить об ответственности, то у нас можно от неё уйти через уплату той суммы налога, которая изначально должны быть уплачена. Если у нас будет беззубая уголовная ответственность и слабое налоговое администрирование, то на сегодня у Минфина остается только налоговая политики. Чтобы снизить давление надо рассмотреть вопросы администрирования и ответственности", - уверена эксперт Дана Токмурзина.

По расчётам правительства, с учётом принимаемых мер в проекте Налогового кодекса, рост налоговых поступлений составит 4-5 трлн тенге ежегодно. И большая часть этих средств будет направлена на поддержку материнства и детства, социальные выплаты, строительство дамб и дорог, поддержку и развитие инфраструктуры.

Возможный инфляционный эффект от повышения налогов будет краткосрочным и исчерпается в течение года. Опыт других стран показывает, что после повышения НДС центральные банки зачастую снижают процентные ставки, что способствует экономической стабилизации. Казахстан стоит перед серьёзными изменениями, которые позволят равномерно расти экономики, поддержат социально уязвимые слои населения, и позволят создать новые производства и рабочие места.