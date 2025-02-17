Предпринимательскую общественность взбудоражили новости о налоговой реформе. Бизнесмены, продающие товары и услуги населению, не сразу поняли, как именно поменяется для них режим налогообложения. Разъясняем, как будет адаптирован розничный налог, и кто будет его платить, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодня ставку в размере 3% оплачивают те, у кого годовой доход не превышает 180 млн тенге, численность работников – до 30 человек. Это – режим "упрощёнки". Ставку, в размере 4% с возможностью снизить до 2% оплачивают бизнесмены с оборотом до 2,4 млрд тенге в год. Это – так называемый, розничный налог.

Правительство предложило объединить эти два вида налога, убрать ограничения по количеству сотрудников для предпринимателей с доходом примерно до 2,4 млрд. тенге.

Для магазинов у дома, для тех, кто занимается продажами на рынках, салонов красоты, швейных услуг, и прочих бизнесменов, кто работает с населением и сдаёт налоговую отчётность по упрощенной декларации, предлагается установить совмещённый розничный налог размере 4%.

4% – это максимальный уровень, который, на усмотрение маслихатов, может быть снижен до 3% и до 2%. Данная категория предпринимателей ничего не теряет.

Изменения коснутся тех налогоплательщиков, чьи услуги и товары продаются не населению, а компаниям, то есть юридическим лицам. Данная когорта в основной массе попадет в круг плательщиков НДС, начиная с тех, чей доход превышает 15 млн тенге. Для них упрощенный режим будет исключен.