В Казахстане готовится масштабная налоговая реформа: Мажилис одобрил новый Налоговый кодекс, в котором ключевым изменением станет повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 12 до 16 процентов, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Krisha.kz. Теперь документ направлен в Сенат, и если будет окончательно принят и подписан президентом, изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Повышение НДС вызвало активные обсуждения, особенно среди представителей бизнеса и строительной отрасли. Хотя изначально рассматривалась более высокая ставка в 20 процентов, депутаты остановились на компромиссных 16. При этом предусмотрены меры по смягчению последствий для социально уязвимых категорий населения: от НДС освободят социально значимые продукты, отечественные книги и услуги по их изданию. Медикаменты и медицинские услуги с 2026 года будут облагаться пониженной ставкой - 5 процентов, а с 2027 года - 10 процентов. Для аграрного сектора увеличат долю возврата НДС с 70 до 80 процентов, а порог обязательной регистрации по этому налогу поднимут с 15 до 40 миллионов тенге.

Однако наиболее чувствительные последствия ожидаются на рынке недвижимости. После отмены льготы по НДС для застройщиков рост налоговой ставки может серьёзно ударить по себестоимости проектов. Особенно это касается жилья экономкласса и проектов с невысокой рентабельностью. По оценке Ассоциации застройщиков Казахстана, повышение НДС до 16 процентов приведёт к росту цен на новостройки примерно на 14 процентов. Вслед за этим подтянется и вторичный рынок, что сделает покупку жилья менее доступной для многих казахстанцев.

Кроме того, изменения могут повлиять и на рынок аренды: подорожание ремонтных работ, мебели, техники и строительных материалов, подпадающих под новую налоговую ставку, скажется и на арендодателях, и на арендаторах.

Пока окончательное решение остаётся за Сенатом. Если верхняя палата парламента одобрит закон, казахстанцев ждут важные перемены в налогообложении уже с начала 2026 года.

Ранее сообщалось, что второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис.