Казахстан сталкивается с серьёзными экономическими вызовами. По мнению управляющего партнёра инвестиционной компании Visor Kazakhstan Алмаса Чукина, ключевая проблема в расхождении доходов и расходов государства. В последние годы дефицит бюджета покрывается за счёт средств Национального фонда, что ведёт к росту госдолга и ставит под угрозу экономическую стабильность будущих поколений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Чукин отметил, что в обществе часто звучат некорректные экономические суждения, особенно в отношении налоговой политики. Например, сравнение ставок НДС в разных странах без учёта специфики их экономик может ввести в заблуждение. Высокий НДС не всегда минус — он может служить заградительным барьером для импорта, как это происходит в Евросоюзе. В то же время инфляцию нельзя напрямую связывать с повышением налогов, поскольку перераспределение средств из частного сектора в государственный не увеличивает общий объём денег в экономике.

Эксперт подчеркнул, что налоговая реформа не может быть сведена к простому изменению процентных ставок. Важно учитывать поведение бизнеса: если разница между упрощённой системой налогообложения и стандартной составляет в пять раз, предприниматели неизбежно будут искать способы минимизации налоговых платежей.

По прогнозам Чукина, если Казахстан не пересмотрит подход к финансированию государственных расходов, через пять лет страна столкнётся с социально-финансовым кризисом. Уже сейчас ежегодно дефицит бюджета составляет 5-6 трлн тенге, и даже с новыми налоговыми мерами не удастся полностью покрыть этот разрыв. При этом госдолг удваивается каждые три года.

"Мы сидим на обезболивающих, забирая деньги из Нацфонда, вместо того чтобы лечить саму экономику", — сказал Чукин.

Он призвал к пересмотру экономической политики, в том числе к сокращению госрасходов и выравниванию бюджета.

Ещё одной проблемой эксперт считает чрезмерную зарегулированность налоговой системы. Постоянные изменения в Налоговом кодексе создают неопределённость для бизнеса. Чукин предлагает либо внедрить практику ежеквартального пересмотра налоговых норм, либо усилить работу с подзаконными актами, чтобы избежать излишнего регулирования через законодательные изменения.

Особое внимание он уделил вопросу авансирования корпоративного налога на прибыль. По его словам, требование платить налог на основе доходов прошлого года ставит компании в тяжёлое положение, особенно если текущий год оказался убыточным. Такой подход нужно пересматривать, чтобы не загонять бизнес в долговую ловушку.

По мнению Чукина, налоговая политика должна быть прозрачной и понятной обществу. Если государство вводит новые налоговые обязательства, оно должно чётко объяснять, на что пойдут дополнительные поступления, и какую выгоду получат граждане и бизнес. В противном случае доверие к экономической системе будет снижаться.