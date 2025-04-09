Налоговую отчетность в Казахстане сократят на 30%, а налоговое администрирование перестанет быть карательным. Как отметил на пленарном заседании мажилиса во время обсуждения проекта нового Налогового кодекса в первом чтении заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин, предлагается сервисная модель работы с налогоплательщиками.

"Предлагается сервисная модель работы с налогоплательщиками. Налоговое администрирование перестанет быть карательным. Акцент будет направлен на внедрение так называемого "фискального" сопровождения от колыбели до закрытия. То есть информационная и другая поддержка бизнеса с момента его регистрации и на протяжении всей деятельности налогоплательщика", - сказал Жумангарин.

При этом, будет сокращена на 30% налоговая отчетность. Также в Министерстве национальной экономики предлагают изменить подходы при камеральном контроле. Если сейчас это больше контрольный подход, то в будущем эта процедура будет носить предупредительный характер, из сферы устранения нарушений в сферу выявленных расхождений. В итоге, налогоплательщик будет иметь право право либо согласиться, либо представить пояснения со своим мнением. На этом процедура камерального контроля закончится, а все возможные разногласия должны будут решены только в ходе документальной налоговой проверки. Такой подход, значительно сократит количество обжалований уведомлений камерального контроля.