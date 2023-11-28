Налоговая мешала инвестору строить ветряную станцию в Улытау

В области Улытау налоговая необоснованно приостановила операции по банковским счетам инвестора и внесла в суд иск об отмене государственной перерегистрации юридического лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что китайский инвестор строит в Улытау ветряную станцию на сумму 75 миллиардов тенге.

Инвестор зарегистрировал свою компанию в качестве налогоплательщика в Сатпаеве, и офис находился по фактически зарегистрированному адресу.

Тем не менее фискальный орган необоснованно приостановил операции по его банковским счетам и внёс в суд иск об отмене государственной перерегистрации юридического лица.

В дело пришлось вмешаться сотрудникам надзорного органа. По акту надзора прокуратуры иск отозван, нарушенные права инвестора восстановлены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.