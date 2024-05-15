Мажилис рассмотрит отчет правительства по бюджету за 2023 год

Мажилис Парламента принял в работу проект закона отчет правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передаёт корреспондент BaigeNews.

"На рассмотрение парламента внесены отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. В 2023 году реальный рост ВВП 5,1%, что на 1,1 процентный пункт выше одобренного в рамках прогноза социально-экономического развития страны. Объём налоговых поступлений в республиканский бюджет составил 12,9 трлн тенге при плане 14,3 трлн. То есть меньше на 1,4 трлн тенге. Исполнение по расходам 99,6% к плану. Не исполнено 99,6 млрд тенге, в том числе по трансфертам регионам 39,4 млрд.

Сумма неосвоения с учётом сложившейся экономии и нераспределённой суммы резерва правительства по республиканским бюджетным программам составила 73,3 млрд. Дефицит бюджета сложился в сумме 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП", - сказала председатель комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева.